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Anthony Martial nikah tazeledi
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ANTHONY MARTİAL NİKAH TAZELEDİ

Anthony Martial nikah tazeledi

Manchester United, Anthony Martial ile 2024 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzaladı.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, forvet oyuncusu Anthony Martial ile sözleşme yeniledi.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Fransız futbolcuyla 2024 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalandığı kaydedildi.

2015 yılında Monaco'dan transfer edilen Martial, Manchester United formasıyla 162 maçta 46 gol attı.  

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