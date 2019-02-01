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BB Erzurumspor'da imza şov
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BB ERZURUMSPOR'DA İMZA ŞOV

BB Erzurumspor'da imza şov

Mavi-beyazlı kulübün yeni transferleri Gabriel Obertan, Samuel Emem Eduok, Rashad Muhammed, Kristian Fardal Opseth, Pierre Kanstrup ve Serkan Kurtuluş için imza töreni düzenlendi.

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Spor Toto Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 6 futbolcu ile resmi sözleşme imzaladı.

Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde düzenlenen törende Levski Sofya'dan Gabriel Obertan, Kasımpaşa'dan Samuel Emem Eduok, Sarpsborg'dan Rashad Muhammed, Aarhus'tan Pierre Kanstrup ve Bodo Glimt'ten Kristian Fardal Opseth ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Elazığspor'dan transfer edilen Serkan Kurtuluş da 6 aylık mukaveleye imza attı.

Futbolcular imza törenin ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş, asbaşkan Ünsal Kıraç ve yönetim kurulu üyeleriyle fotoğraf çektirdi.

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