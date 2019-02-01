Joel Obi, Aytemiz Alanyaspor'da

Aytemiz Alanyaspor, Chievo Verona forması giyen Nijeryalı oyuncu Joel Obi'yi renklerine bağladı.
Joel Obi kimdir?
Joel Obi Ağustos 2018'de Torino'dan, Chievo'ya transfer oldu. 27 yaşında ve orta sahada forma giyiyor. Bu sezon Chievo formasıyla ligde 11 maça çıkan Joel Obi, 1 gol attı. Joel Obi kariyerinde daha önce Inter ve Parma'da da forma giydi.
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