Galatasaray, 153. yabancı futbolcusunu aldı

Galatasaray, 1959 sezonundan bu yana 153 yabancı futbolcuyu kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüp, bugüne kadar 5 kıta ve 44 ülkeden 151 futbolcuyu renklerine bağlamıştı. Yeni transferler Mbaye Diagne ve Konstantinos Mitroglou ile bu sayı 45 üke ve 153 futbolcuya çıktı.
Asya, Avrupa, Afrika, Avustralya ve Amerika'dan kadrosunu takviye eden Galatasaray; Brezilya, Yugoslavya, Romanya, Almanya, Arjantin, Kolombiya, Hollanda, İsviçre, Fransa, Bosna Hersek, Kamerun, Çekya, Portekiz, İsveç, Fildişi Sahili, Belçika, Uruguay, Polonya, Meksika, İngiltere, Hırvatistan, Gana, Arnavutluk, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Avustralya, İspanya, Senegal, İtalya, Sırbistan, Nijerya, İran, Surinam, Litvanya, Zimbabve, Galler, ABD, İsrail, Japonya, Cezayir, Fas, Makedonya, Norveç, Yeşil Burun Adaları, İzlanda, Yunanistan'dan oyuncu aldı.
- Diagne, 3. Senegalli
Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan transfer ettiği Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı kadroya katılan 3. Senegalli futbolcu oldu.
Sarı-kırmızılı takımın tarihindeki ilk Senegalli futbolcu, 2002'de İtalya'nın Milan takımından kiralanan Mohamed Sarr oldu. Yarım sezon Galatasaray'da forma giyen Sarr ile devre arasında yollar ayrıldı.
Galatasaray'da ikinci Senegalli transferi, geçen sezon öncesinde Badou Ndiaye alınarak yapıldı. Osmanlıspor'dan alınan Ndiaye, yarım sezon oynadıktan sonra İngiltere'nin Stoke City takımına 16 milyon avroya kulüp rekoru kırarak transfer oldu. Ndiaye, bu sezon başında kiralık olarak yeniden kadroya katıldı.
Geçen sezon devre arasında Kasımpaşa'ya gelen Mbaye Diagne, gösterdiği performansla dikkati çekti ve sarı-kırmızılı takıma katıldı.
- İlk Yunan Mitroglou
Galatasaray tarihinin ilk Yunan futbolcusu Konstantinos Mitroglou oldu.
Sarı-kırmızılı kulübün Fransa'nın Marsilya takımından kiraladığı 30 yaşındaki golcü futbolcu, Galatasaray'a transfer olan ilk Yunan olarak tarihe geçti.
- Türk asıllı yabancılar
Galatasaray'da başka ülkelerin vatandaşı olan 4 Türk asıllı futbolcu da forma giydi.
İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok ile Almanya vatandaşı olan Pierre Esser, sarı-kırmızılı formayı terletti.
- Galatasaray'ın yabancı futbolcuları
Galatasaray'ın 1959 sezonundan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:
|Ülke
|Sayı
|Futbolcular
|Brezilya
|21
|Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Prates, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles, Maicon Roque, Mariano Filho, Fernando Reges, Marcao
|Yugoslavya
|16
|Vladimir Nikolovski, Tatomir Radunovic, Ahmet Celovic, Ljubomir Milic, Bosko Kajganic, Jusuf Hatunic, Esref Jasarevic, Vladimir Pejovic, Resad Kunovac, Lasklo Lerinc, Tarık Hodzic, Mirsad Sedjic, Zoran Simovic, Cevad Prekazi, Mirsad Kovacevic, Stevica Kuzmanovski
|Romanya
|12
|Iosif Rotariu, Iulian Filipescu, Gheorghe Hagi, Adrian Ilie, Gheorghe Popescu, Ion Ionut Lutu, Radu Niculescu, Gabriel Tamas, Ovidiu Petre, Florin Bratu, Bogdan Stancu, Iasmin Latovlevici
|Almanya
|7
|Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski
|Arjantin
|6
|
Marcelo Carrusca, Leo Franco, Emiliano Insua, Emmanuel Culio, Guillermo Burdisso, Lucas Ontivero
|Fransa
|6
|Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso
|Kolombiya
|5
|Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino
|Hollanda
|5
|Ulrich van Gobbel, Frank de Boer, Wesley Sneijder, Ryan Donk, Nigel de Jong
|İsviçre
|5
|Kubilay Türkyılmaz, Adrian Knup, Hakan Yakın, Blerim Dzemaili, Eren Derdiyok
|Bosna Hersek
|4
|Elvir Bolic, Elvir Balic, Zvjezdan Misimovic, Izet Hajrovic
|Kamerun
|4
|Rigobert Song, Alioum Saidou, Dany Nounkeu, Aurelien Chedjou
|Çekya
|4
|Pavel Horvath, Marek Heinz, Milan Baros, Tomas Ujfalusi
|Portekiz
|4
|Abel Xavier, Fernando Meira, Armindo Bruma, Josue Pesqueira
|İsveç
|3
|Roger Ljung, Tobias Linderoth, Johan Elmander
|Fildişi Sahili
|3
|Abdulkader Keita, Emmanuel Eboue, Didier Drogba
|Belçika
|3
|Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda
|Senegal
|3
|Mohamed Sarr, Badou Ndiaye, Mbaye Diagne
|Uruguay
|2
|Andres Fleurquin, Fernando Muslera
|Polonya
|2
|Roman Kosecki, Marek Godlewski
|Meksika
|2
|Sergio Almaguer, Giovani dos Santos
|İngiltere
|2
|Barry Venison, Mike Marsh
|Hırvatistan
|2
|Robert Spehar, Stjepan Tomas
|Gana
|2
|Richard Kingson, Ahmet Barusso
|Arnavutluk
|2
|Klodian Duro, Lorik Cana
|Demokratik Kongo Cumhuriyeti
|2
|Ali Lukunku, Shabani Nonda
|Avustralya
|2
|Harry Kewell, Lucas Neill
|İspanya
|2
|Albert Riera, Jose Rodrigues
|Japonya
|2
|Junichi Inamoto, Yuto Nagatomo
|Cezayir
|2
|İsmael Bouzid, Sofiane Feghouli
|Fas
|2
|Nordin Amrabat, Younes Belhanda
|Nijerya
|2
|Dominic Iorfa, Henry Onyekuru
|İtalya
|1
|Morgan de Sanctis
|Sırbistan
|1
|Sasa İlic
|İran
|1
|Naser Sadeghi
|Surinam
|1
|Ulrich Watson
|Litvanya
|1
|Gintaras Stauce
|Zimbabve
|1
|Norman Mapeza
|Galler
|1
|Dean Saunders
|ABD
|1
|Brad Friedel
|İsrail
|1
|Haim Revivo
|Makedonya
|1
|Goran Pandev
|Norveç
|1
|Martin Linnes
|Yeşil Burun Adaları
|1
|Garry Rodrigues
|İzlanda
|1
|Kolbeinn Sigthorsson
|Yunanistan
|1
|Konstantinos Mitroglou
Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.
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