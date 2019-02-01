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Galatasaray, 153. yabancı futbolcusunu aldı
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GALATASARAY, 153. YABANCI FUTBOLCUSUNU ALDI

Galatasaray, 153. yabancı futbolcusunu aldı

Sarı-kırmızılılar, 1959 sezonundan bugüne kadar 45 ülkeden 153 yabancı oyuncuyu kadrosuna dahil etti.

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Galatasaray, 1959 sezonundan bu yana 153 yabancı futbolcuyu kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüp, bugüne kadar 5 kıta ve 44 ülkeden 151 futbolcuyu renklerine bağlamıştı. Yeni transferler Mbaye Diagne ve Konstantinos Mitroglou ile bu sayı 45 üke ve 153 futbolcuya çıktı.

Asya, Avrupa, Afrika, Avustralya ve Amerika'dan kadrosunu takviye eden Galatasaray; Brezilya, Yugoslavya, Romanya, Almanya, Arjantin, Kolombiya, Hollanda, İsviçre, Fransa, Bosna Hersek, Kamerun, Çekya, Portekiz, İsveç, Fildişi Sahili, Belçika, Uruguay, Polonya, Meksika, İngiltere, Hırvatistan, Gana, Arnavutluk, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Avustralya, İspanya, Senegal, İtalya, Sırbistan, Nijerya, İran, Surinam, Litvanya, Zimbabve, Galler, ABD, İsrail, Japonya, Cezayir, Fas, Makedonya, Norveç, Yeşil Burun Adaları, İzlanda, Yunanistan'dan oyuncu aldı.

- Diagne, 3. Senegalli

Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan transfer ettiği Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı kadroya katılan 3. Senegalli futbolcu oldu.

Sarı-kırmızılı takımın tarihindeki ilk Senegalli futbolcu, 2002'de İtalya'nın Milan takımından kiralanan Mohamed Sarr oldu. Yarım sezon Galatasaray'da forma giyen Sarr ile devre arasında yollar ayrıldı.

Galatasaray'da ikinci Senegalli transferi, geçen sezon öncesinde Badou Ndiaye alınarak yapıldı. Osmanlıspor'dan alınan Ndiaye, yarım sezon oynadıktan sonra İngiltere'nin Stoke City takımına 16 milyon avroya kulüp rekoru kırarak transfer oldu. Ndiaye, bu sezon başında kiralık olarak yeniden kadroya katıldı.

Geçen sezon devre arasında Kasımpaşa'ya gelen Mbaye Diagne, gösterdiği performansla dikkati çekti ve sarı-kırmızılı takıma katıldı.

- İlk Yunan Mitroglou

Galatasaray tarihinin ilk Yunan futbolcusu Konstantinos Mitroglou oldu.

Sarı-kırmızılı kulübün Fransa'nın Marsilya takımından kiraladığı 30 yaşındaki golcü futbolcu, Galatasaray'a transfer olan ilk Yunan olarak tarihe geçti.

- Türk asıllı yabancılar

Galatasaray'da başka ülkelerin vatandaşı olan 4 Türk asıllı futbolcu da forma giydi.

İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok ile Almanya vatandaşı olan Pierre Esser, sarı-kırmızılı formayı terletti.

- Galatasaray'ın yabancı futbolcuları

Galatasaray'ın 1959 sezonundan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

 Ülke  Sayı  Futbolcular 
 Brezilya 21 Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Prates, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles, Maicon Roque, Mariano Filho, Fernando Reges, Marcao  
 Yugoslavya 16  Vladimir Nikolovski, Tatomir Radunovic, Ahmet Celovic, Ljubomir Milic, Bosko Kajganic, Jusuf Hatunic, Esref Jasarevic, Vladimir Pejovic, Resad Kunovac, Lasklo Lerinc, Tarık Hodzic, Mirsad Sedjic, Zoran Simovic, Cevad Prekazi, Mirsad Kovacevic, Stevica Kuzmanovski
 Romanya 12 Iosif Rotariu, Iulian Filipescu, Gheorghe Hagi, Adrian Ilie, Gheorghe Popescu, Ion Ionut Lutu, Radu Niculescu, Gabriel Tamas, Ovidiu Petre, Florin Bratu, Bogdan Stancu, Iasmin Latovlevici
 Almanya 7 Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski
 Arjantin 6

Marcelo Carrusca, Leo Franco, Emiliano Insua, Emmanuel Culio, Guillermo Burdisso, Lucas Ontivero
 Fransa 6  Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso  
 Kolombiya 5 Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino 
 Hollanda 5 Ulrich van Gobbel, Frank de Boer, Wesley Sneijder, Ryan Donk, Nigel de Jong
 İsviçre 5 Kubilay Türkyılmaz, Adrian Knup, Hakan Yakın, Blerim Dzemaili, Eren Derdiyok 
 Bosna Hersek 4 Elvir Bolic, Elvir Balic, Zvjezdan Misimovic, Izet Hajrovic
 Kamerun 4 Rigobert Song, Alioum Saidou, Dany Nounkeu, Aurelien Chedjou
 Çekya 4 Pavel Horvath, Marek Heinz, Milan Baros, Tomas Ujfalusi
 Portekiz 4 Abel Xavier, Fernando Meira, Armindo Bruma, Josue Pesqueira 
 İsveç 3 Roger Ljung, Tobias Linderoth, Johan Elmander 
 Fildişi Sahili 3 Abdulkader Keita, Emmanuel Eboue, Didier Drogba
 Belçika 3 Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda
 Senegal   Mohamed Sarr, Badou Ndiaye, Mbaye Diagne 
 Uruguay 2 Andres Fleurquin, Fernando Muslera
 Polonya 2 Roman Kosecki, Marek Godlewski 
 Meksika 2 Sergio Almaguer, Giovani dos Santos
 İngiltere 2 Barry Venison, Mike Marsh 
 Hırvatistan Robert Spehar, Stjepan Tomas
 Gana 2 Richard Kingson, Ahmet Barusso 
 Arnavutluk 2 Klodian Duro, Lorik Cana
 Demokratik Kongo Cumhuriyeti 2 Ali Lukunku, Shabani Nonda
 Avustralya 2 Harry Kewell, Lucas Neill
 İspanya 2 Albert Riera, Jose Rodrigues 
 Japonya Junichi Inamoto, Yuto Nagatomo 
 Cezayir 2  İsmael Bouzid, Sofiane Feghouli  
 Fas 2  Nordin Amrabat, Younes Belhanda  
 Nijerya Dominic Iorfa, Henry Onyekuru
 İtalya 1 Morgan de Sanctis
 Sırbistan 1 Sasa İlic 
 İran 1 Naser Sadeghi
 Surinam 1 Ulrich Watson
 Litvanya Gintaras Stauce 
 Zimbabve 1 Norman Mapeza
 Galler 1 Dean Saunders 
 ABD Brad Friedel
 İsrail Haim Revivo 
 Makedonya Goran Pandev 
 Norveç Martin Linnes 
 Yeşil Burun Adaları Garry Rodrigues 
 İzlanda Kolbeinn Sigthorsson
 Yunanistan 1 Konstantinos Mitroglou

Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.

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