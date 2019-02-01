Shinji Kagawa, Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'dan Japon orta saha oyuncusu Shinji Kagawa'yı sezon sonuna kadar kiraladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada "Futbol takımımız, transfer çalışmaları kapsamında Borussia Dortmund Kulübünden Japon futbolcu Shinji Kagawa’yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Shinji Kagawa’ya başarılar dileriz." denildi.
29 yaşındaki orta saha oyuncusu Kagawa'nın, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde de sağlık kontrollerinden geçirildiği belirtildi.
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