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Sinan Özkan, Altay'da
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SİNAN ÖZKAN, ALTAY'DA

Sinan Özkan, Altay'da

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, Afjet Afyonspor'dan Sinan Özkan'ı kadrosuna kattı.

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, Afjet Afyonspor'dan Sinan Özkan'la sözleşme imzaladı.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Sinan Özkan ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı bildirildi.

32 yaşındaki Sinan Özkan ligin ilk yarısında Afjet Afyonspor'da 12 lig ve 1 kupa maçında 1 gole imza attı. 

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