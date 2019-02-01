Medipol Başakşehir'e Rus sol bek

Medipol Başakşehir, son olarak Rus ekibi Rubin Kazan'da forma giyen savunma oyuncusu Fedor Kudriashov'u renklerine bağladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 31 yaşındaki Fedor Kudriashov ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, sosyal medya hesabından Fedor Kudriashov transferini "Teşekkürler Cengiz Ünder" başlıklı bir video ile duyurdu. Bu başlık ile turuncu-lacivertli kulüp, transfer bütçesi ile ilgili yapılan eleştirilere de göndermede bulundu.
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