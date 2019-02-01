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Cenk Tosun’dan Kagawa’ya mesaj
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CENK TOSUN’DAN KAGAWA’YA MESAJ

Cenk Tosun’dan Kagawa’ya mesaj

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’tan Everton’a transfer olan milli futbolcu Cenk Tosun, siyah-beyazlıların yeni transferi Shinji Kagawa için bir mesaj yayınladı.

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Everton’da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, Beşiktaş’ın yeni transferi Shinji Kagawa için bir mesaj yayınladı.

Cenk Tosun mesajında şu ifadeleri kullandı: “23 numaralı formaya iyi bak. Kendimden biliyorum çok uğurludur; sana da bol şans getirsin.”

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