Ankaragücü'ne Çeçen golcü

Ankaraguclu..Yiginer yeterince seffaf aslinda ancak son donemdeki ekonomik sıkıntı suni bir sıkıntıydı. Yiginerin eski dostu olup kulubu ele gecirmek isteyen bir zati muhterem bagli olmasi gereken veya bagli gozuktugu siyasi olusumun Ankara BB baskanligina aday beyefendiyle evlatlarindan birinin Umulan Adayligi gerceklesmeyince ortaya cikan cekismesine Ankaragucunun buyuk oy potansiyelinin iplerini tutarak bu aday olan zati alttan dinamitleme niyetine dayanan Ankaragucunun tum kaynaklarini kestirmek veya destek vermek isteyenleride engellemek yoluyla bu suni surec yaratildi.Yiginerin uzerine buyuk oyunlar oynadi.TV programlarinda kasitli olarak Yiginer kucuk dusurulmeye calisildi hatta eski hocamizi yanlarina aldilar yonetimi istifaya davet ettiler ancak Yiginer yinede bunlara pabuc birakmadi dik durdu.Bb aday beyefendi oynanan oyunu haber alinca hiyerarsinin yuksek noktalarindan bu diger sahisa gereken uyari yapildi ve kiskac bir anda ortadan kaldirildi. Kaynaklar acildi Yiginer kendine ait sahsi araclarini satiliga koydu. Bu yasak kaldirildi ve kiralik veya mukavele yoluyla bonservis bedelsiz veya cuzi miktarda paralarla transferler yapildi. Yetersiz kalan oyuncularin mukavele feshine izin verildi. Bugun harcanan paralar gelecek sezon ligde kalindiginda ki kalacagiz elde edilecek gelirlere paralel olarak gelirleri asmayacak sekilde hesapli olarak gerceklestirildi. Kulubun gelecegi tehlikeye atilmadi. Olay budur

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Ankaragüçlü

1 Şubat 201901:17

Ankaragücü taraftarı olarak Klasspor sizden önemli bir ricam olacak lütfen bu ricamı geri çevirmeyin ricam şudur: Kulüp olarak büyük maddi sıkıntılar içerisindeyiz paralarını alamadıkları için giden futbolcular oldu ve maddi sıkıntılardan dolayı büyük kriz yaşandı futbolcular takımı sabote edercesine oynamadılar; tüm bu gelişmeler yaşanırken, para yok denilirken ara transferde on tane yabancı iki tane de Türk futbolcu alındı ve maddi olarak büyük bir borç yükünün altına girildi bu konuyu yönetime sorup bir bilgi alıp sayfanızdan paylaşırsanız bizlerde taraftar olarak aydınlanmış oluruz transfer yapıldığı için seviniyoruz ama detayları bilmediğimiz için de tedirginiz Sevgili Mehmet Yiğiner başkanımız ve ekibi İnşallah yanlış bir iş yapmamışlardır çünkü biz kendilerine güveniyoruz