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Konyaspor'dan "Kocaman" yükseliş
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KONYASPOR'DAN "KOCAMAN" YÜKSELİŞ

Konyaspor'dan "Kocaman" yükseliş

Atiker Konyaspor, ligin 13. haftasında göreve gelen Aykut Kocaman yönetiminde çıktığı 7 maçta 14 puan topladı.

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Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı ilk 12 haftada 17 puan toplayan ve 9. sırada yer alan yeşil-beyazlılar, tecrübeli teknik adam ile yollarını ayırmış ve yerine Aykut Kocaman'ı takımın başına getirmişti.

Ligin son haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 yenen Atiker Konyaspor, Kocaman yönetiminde çıktığı 7 maçtan 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrılarak, 20. haftaya 31 puanla 4. sırada girdi. 

- Trabzonspor mağlubiyeti sonrası yükseliş

Atiker Konyaspor, Aykut Kocaman ile çıktığı ilk maçında deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kalırken, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti, ardından deplasmanda Trabzonspor'a 3-0 yenildi. 

Bu mağlubiyetin ardından yükselişe geçen Konyaspor, oynadığı son 4 mücadelede kalesinde sadece 3 gol gördü.

Bu seride sadece Akhisarspor ile berabere kalan yeşil-beyazlılar, sırasıyla Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumpsor ve Antalyaspor maçlarını kazanarak, 4 karşılaşmada 10 puan topladı. 

Konya temsilcisi, rakip fileleri 27 kez havalandırırken, kalesinde 21 gol gördü.

- Evinde 17 puan topladı

Özellikle evindeki maçlarda başarılı bir grafik çizen yeşil-beyazlılar, iç sahada çıktığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgiyle 17 puanı hanesine yazdırdı. 

Atiker Konyaspor, iç sahada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-2, MKE Ankaragücü'nü 2-0, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0, Kasımpaşa'yı 3-2 ve Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Bursaspor ile 1-1, Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Konyaspor, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. 

Konya temsilcisi, deplasmanda çıktığı 10 maçtan ise 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgiyle ayrıldı. 
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