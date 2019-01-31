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Diagne'nin yükselişinden notlar
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DİAGNE'NİN YÜKSELİŞİNDEN NOTLAR

Diagne'nin yükselişinden notlar

Türkiye'de kısa sürede göstermiş olduğu performansla Galatasaray'a transfer olan Diagne, kariyerinin en verimli dönemini İstanbul'da geçiriyor.

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Profesyonel kariyerine İtalya'nın alt liglerinde başlayan Mbaye Diagne, Türkiye'de kısa sürede gösterdiği performansla Galatasaray'a transfer oldu.

Senegal'in başkenti Dakar'da 28 Ekim 1991'de doğan Diagne, profesyonel kariyerine 2010'da İtalya'da başladı.

İtalya'nın alt liglerinde 3 yıl forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, 2013-2014 sezonu başında ise Juventus'a transfer oldu.

Torino ekibiyle resmi maçta forma giyme şansı bulamayan Senegalli milli futbolcu, sırasıyla Ajaccio (Fransa), Lierse (Belçika), El Shabab (Suudi Arabistan) ve Westerlo (Belçika) takımlarına kiralandı.

Ardından Macaristan'ın Ujpest takımına imza atan Diagne, bu ekipte gösterdiği etkili performansın ardından Şubat 2016'da Çin ekibi Tianjin Teda'ya transfer oldu.

Çin temsilcisinde forma giydiği 44 mücadelede 16 gole imza atan Diagne, geçen sezonun ara transfer döneminde ise Kasımpaşa'ya imza attı.

Juventus macerası kısa sürdü

Mbaye Diagne, 2013-2014 sezonu başında transfer olduğu Juventus'ta forma şansı bulamadı.

Büyük umutlarla transfer olduğu Torino ekibinde o dönemki teknik direktör Antonio Conte tarafından tercih edilmeyen Diagne, ardından Fransa'nın Ajaccio takımına kiralandı.

Kasımpaşa'da çıkışa geçti

Kasımpaşa'nın, eski teknik direktörü Şota Arveladze'nin tavsiyesi üzerine transfer ettiği Diagne, 1 yıl formasını giydiği lacivert-beyazlı takımda sergilediği performansla iz bıraktı.

2017-2018'in ikinci yarısında forma giydiği 17 maçta 12 gol atan Senegalli santrfor, golcü performansını bu sezona da taşıdı.

Bu sezona hızlı bir başlangıç yapan Diagne, ligde ilk yarıda görev yaptığı 17 maçta 20 kez fileleri havalandırarak Kasımpaşa'nın üst sıralarda yer almasında başrolü üstlendi.

Gol sevinçleri ile ön planda

Mbaye Diagne, bu sezon attığı gollerden sonra yaptığı sevinçle dikkati çekiyor.

Senegalli futbolcu, bazı maçlarda fileleri havalandırdıktan sonra hayranı olduğu "King Kong" karakterinin maskesini takarak gol sevincini yaşıyor.

Didier Drogba, Samuel Eto'o ve El-Hadji Diouf'un videolarını izleyerek kendisini geliştirmeye çalıştığını belirten Diagne, en çok Fransa temsilcisi Olympique Marsilya'da forma giyen Mario Balotelli'nin oyun stilini beğeniyor.

 
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