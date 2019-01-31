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Mustafa Kaplan, resmen Ankaragücü'nün hocası oldu
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MUSTAFA KAPLAN, RESMEN ANKARAGÜCÜ'NÜN HOCASI OLDU

Mustafa Kaplan, resmen Ankaragücü'nün hocası oldu

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Alanyaspor maçının ardından Mustafa Kaplan ile teknik direktörlük sözleşmesi imzaladı.

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Ankaragücü’nde Bayram Bektaş’ın teknik direktörlüğü döneminde göreve başlayan Mustafa Kaplan, artık sarı-lacivertli takımın resmen teknik direktörü oldu.

Bayram Bektaş’ın istifa ettiği dönemde Mustafa Kaplan’ın ismi, antrenör göreviyle TFF’ye bildirilmişti. TFF’deki talimatlar gereği de Ankaragücü, sadece iki maç teknik direktör olmadan maçlara çıkabilirdi. Ankaragücü, Trabzonspor maçına resmi bir teknik direktörü olmadan çıksaydı ağır bir para cezası alacaktı. Bu konu, sorun haline gelmeden Ankaragücü yönetimi bu durumu çözüme kavuşturdu.

Galatasaray maçının ardından Alanyaspor karşılaşmasında da takımın başına yer alan Mustafa Kaplan, Eryaman Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın sonrasında, “Gerekirse Ankaragücü’nün önünü açabilirim. Başkan Yiğiner ile bu konuyu konuşacağım” demişti. Ertesi gün, Mustafa Kaplan ile Mehmet Yiğiner arasındaki görüşme gerçekleşti. Yiğiner’in Mustafa Kaplan’a, “ Seninle sezon sonuna kadar devam etmek istiyoruz. Yaşanan mağlubiyetlerde senin ve ekibinin bir suçu yok. Yeni transferlerle beraber senin ve yardımcılarının takımı ligde bırakacağına inanıyorum” dediği öğrenildi.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Yiğiner’in Mustafa Kaplan ile sezon sonuna kadar teknik direktörlük anlaşması yaparak sözleşme detaylarının TFF’ye gönderildiği ifade edildi. Mustafa Kaplan’ın TFF’deki teknik direktörlük profiline de bakıldığında da Ankaragücü ile sözleşmesinin 30 Ocak 2019 tarihinde başladığı görülüyor.

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3
Ankarali
31 Ocak 201923:28
Ibrahim hoca süper ligde hangi başarısı var bayram bektaş hangi başarı var ismail kartal süper lige çıktık ama oyun olarak rakip oynasın şansla bir gol atarsak başarı üzülmezden başarı beklemek hata olur
2
ASİ GÜÇLÜ
31 Ocak 201923:13
Merhaba ptt
1
Eski Sag Kanat
31 Ocak 201922:52
10 tane oyuncu aldiniz bir suru emek verildi saatlerdir uykusuz kalanlar var Kulup binasinda evine gitmeyenler var. Mustafa hoca bu kadar yatirimdan sonra hafif kalir. Ibrahim Uzulmez sizin hocaniz..Acele edin gidin getirin.
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