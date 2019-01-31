﻿
Gençlerbirliği'ne "Seymenler" baskını
﻿
Site İçi Arama
﻿

GENÇLERBİRLİĞİ'NE "SEYMENLER" BASKINI

Gençlerbirliği'ne "Seymenler" baskını

Gençlerbirliği’nin bu akşam yapılan antrenmanına Ankara Kulübü’nden Seymenler de katıldı.

571 Okunma

Gençlerbirliği’nin bu akşam yapılan antrenmanına Ankara Kulübü’nden Seymenler de katıldı.

Futbolcularla hatıra fotoğrafı çektiren Seymenler daha sonra geleneksel oyunlarını oynadı.

Teknik Direktör Erkan Sözeri’nin de katıldığı oyunların ardından Ankara Kulübü Başkanı Metin Özaslan, şampiyonluk yolunda başkent ekibine başarılar diledi.

1
Gençlerbirliği U19'dan önemli galibiyet
9
Erdem Özgenç'ten sitem dolu ayrılık mesajı
Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Barış Başdaş, Gençlerbirliği'nde
4
Erdem Özgenç, Gençlerbirliği'nde
2018'de transfere 7 milyar dolar harcandı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
1
İçimiz kan ağlıyor
31 Ocak 201922:46
Yemin ederim geceleri uyuyamıyorum takımın kötü gitmesinden dolayı, Erkan Sözeri çok mutluki oyun havası oynuyor yazık yazık
﻿