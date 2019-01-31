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Cebrail Karayel: "Ankaragücü, her zaman hayalimdi"
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CEBRAİL KARAYEL: "ANKARAGÜCÜ, HER ZAMAN HAYALİMDİ"

Cebrail Karayel: "Ankaragücü, her zaman hayalimdi"

Spor Toto Süper Lig’in ikinci devresi için transfer çalışmalarını sürdüren Ankaragücü, Şanlıurfaspor’dan Cebrail Karayel ile 2.5 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı

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Spor Toto Süper Lig’in ikinci devresi için transfer çalışmalarını sürdüren Ankaragücü, Şanlıurfaspor’dan Cebrail Karayel ile 2.5 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı

Ankaragücü tribünlerinde büyüdüğünü belirten Cebrail Karayel, “Burası her zaman hayalimdi. Bu kulüpte forma terletmek bir onurdur. Camiamıza yakışır bir mücadele ile elimden geleni yapacağım” dedi.
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