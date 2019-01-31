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Fenerbahçe'de Serdar ve Tolgay sahaya indi
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FENERBAHÇE'DE SERDAR VE TOLGAY SAHAYA İNDİ

Fenerbahçe'de Serdar ve Tolgay sahaya indi

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Serdar ve Tolgay ilk antrenmanına çıktı.

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Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında Göztepe'yi konuk edecek Fenerbahçe'de, yeni transferler Serdar Aziz ve Tolgay Arslan takımla ilk kez antrenmana çıktı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Serdar Aziz ve Tolgay Arslan'ın da takımla çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, bir grup taraftarın da izlediği idmanın ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladığı kaydedildi. Daha sonra 2 grup halinde top kapma ve pas çalışması yapılan antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, tesislerinde kampa girdi.

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