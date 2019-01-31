Aydın Karabulut, 10 sene sonra tekrar Ankaragücü'nde

Spor Toto Süper Lig’in ikinci devresi için transfer çalışmalarını sürdüren Ankaragücü, Sivasspor’dan Aydın Karabulut ile sezon sonuna kadar anlaştığını açıkladı

Tekrar Ankaragücü’nde olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Aydın Karabulut, “Açıkçası kulübümüz bir kaosun içerisindeydi. Bu kaos ortamını atlattık sayılır. Taraftarlarımız bizlere destek olsunlar. Söz veriyorum bütün gücüm ile mücadele edeceğim” ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki orta saha oyuncusu Aydın Karabulut, 2009-10 sezonunda da Ankaragücü formasını giymişti.