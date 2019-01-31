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Aydın Karabulut, 10 sene sonra tekrar Ankaragücü'nde
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AYDIN KARABULUT, 10 SENE SONRA TEKRAR ANKARAGÜCÜ'NDE

Aydın Karabulut, 10 sene sonra tekrar Ankaragücü'nde

Spor Toto Süper Lig’in ikinci devresi için transfer çalışmalarını sürdüren Ankaragücü, Sivasspor’dan Aydın Karabulut ile sezon sonuna kadar anlaştığını açıkladı

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Spor Toto Süper Lig’in ikinci devresi için transfer çalışmalarını sürdüren Ankaragücü, Sivasspor’dan Aydın Karabulut ile sezon sonuna kadar anlaştığını açıkladı

Tekrar Ankaragücü’nde olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Aydın Karabulut, “Açıkçası kulübümüz bir kaosun içerisindeydi. Bu kaos ortamını atlattık sayılır. Taraftarlarımız bizlere destek olsunlar. Söz veriyorum bütün gücüm ile mücadele edeceğim” ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki orta saha oyuncusu Aydın Karabulut, 2009-10 sezonunda da Ankaragücü formasını giymişti.
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3
ASİ GÜÇLÜ
31 Ocak 201923:10
Bu adamdan kimin rantı var açıklasın
2
Davut
31 Ocak 201921:25
İyi oyuncu bence bizde formunu bulur
1
Cankirili Simsar Seco
31 Ocak 201921:17
Bu adami almak yanlis. 10 sene once feshedip kacan takimi ortada birakanlardandi. Alacaginida tikir tikir tahsil etti. Simdi hangi yuzle giyecek o formayi?
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