Dever Orgill resmen Ankaragücü'nde

Spor Toto Süper Lig’in ikinci devresi için transfer çalışmalarını sürdüren Ankaragücü, Wolfsberger AC Kulübü’nden Dever Orgill ile 1,5 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı.

Santrafor pozisyonunda oynayan Dever Orgill, MKE Ankaragücü Spor Kulübü ile anlaşma sağladığı için mutlu olduğunu belirterek, “Ankaragücü gibi benimle ilgilenen birkaç takım daha vardı. Ailem ve sevdiklerimle gelen teklifleri değerlendirdik ve taraftarının çok ateşli bir yapıya sahip olmasından dolayı Ankaragücü’nü tercih ettik. Burada başarılı olmak istiyorum” dedi.