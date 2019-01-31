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Dever Orgill resmen Ankaragücü'nde
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DEVER ORGİLL RESMEN ANKARAGÜCÜ'NDE

Dever Orgill resmen Ankaragücü'nde

Spor Toto Süper Lig’in ikinci devresi için transfer çalışmalarını sürdüren Ankaragücü, Wolfsberger AC Kulübü’nden Dever Orgill ile 1,5 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı.

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Spor Toto Süper Lig’in ikinci devresi için transfer çalışmalarını sürdüren Ankaragücü, Wolfsberger AC Kulübü’nden Dever Orgill ile 1,5 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı.

Santrafor pozisyonunda oynayan Dever Orgill, MKE Ankaragücü Spor Kulübü ile anlaşma sağladığı için mutlu olduğunu belirterek, “Ankaragücü gibi benimle ilgilenen birkaç takım daha vardı. Ailem ve sevdiklerimle gelen teklifleri değerlendirdik ve taraftarının çok ateşli bir yapıya sahip olmasından dolayı Ankaragücü’nü tercih ettik. Burada başarılı olmak istiyorum” dedi.
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4
ANKARAGUCLU KOMSER BAYRAM
31 Ocak 201920:52
BEN BU MEHMET YIGINERE ADAM GIBI ADAM DIYE BOSUNA DEMEDIM..TRANSFERLER SUPERRR .SAYIN BASKAN HER ZAMAN YANINDAYIZ HAYDI RASTGELE
3
Onuncu transfer
31 Ocak 201919:58
Birazda yerli oyuncu alin
2
gucluler
31 Ocak 201919:13
Yigineriyi.güzel. hoCA. Değiştir. Başkan. Uyuma
1
Aykırı
31 Ocak 201919:08
Arjantinli ve limbombe ne oldu
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