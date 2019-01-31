Gençlerbirliği U19'dan önemli galibiyet

Deplasmanda Altınordu’ya konuk olan Gençlerbirliği U19 takımı haftayı önemli bir galibiyetle kapattı.
Aykın Demir yönetimindeki Gençlerbirliği U19, geçtiğimiz yılın Türkiye şampiyonu Altınordu U19 takımını İbrahim Karadavut ve Kadir Karakaş’ın golleriyle 2-1 mağlup etti.
Kendi sahasında uzun süredir yenilmeme serisi bulunan Altınordu bu mağlubiyetle bu sezonki üçüncü mağlubiyetini almış oldu.
Gençlerbirliği bu galibiyetle puanını 29’a yükseltti.
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