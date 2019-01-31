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Gençlerbirliği U19'dan önemli galibiyet
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GENÇLERBİRLİĞİ U19'DAN ÖNEMLİ GALİBİYET

Gençlerbirliği U19'dan önemli galibiyet

Deplasmanda Altınordu’ya konuk olan Gençlerbirliği U19 takımı haftayı önemli bir galibiyetle kapattı.

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Deplasmanda Altınordu’ya konuk olan Gençlerbirliği U19 takımı haftayı önemli bir galibiyetle kapattı.

Aykın Demir yönetimindeki Gençlerbirliği U19, geçtiğimiz yılın Türkiye şampiyonu Altınordu U19 takımını İbrahim Karadavut ve Kadir Karakaş’ın golleriyle 2-1 mağlup etti.

Kendi sahasında uzun süredir yenilmeme serisi bulunan Altınordu bu mağlubiyetle bu sezonki üçüncü mağlubiyetini almış oldu.  

Gençlerbirliği bu galibiyetle puanını 29’a yükseltti.

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Alt yapi
31 Ocak 201917:33
A takimda alt yapidan hic oyuncu yok
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