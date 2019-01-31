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Ahmet Ağaoğlu'ndan taraftarlara mektup
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AHMET AĞAOĞLU'NDAN TARAFTARLARA MEKTUP

Ahmet Ağaoğlu'ndan taraftarlara mektup

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, mektupla taraftarları MKE Ankaragücü maçına davet etti.

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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp tarafından hazırlanan ve sosyal medyada yayınlanan kısa filmde yer verilen mektupla taraftarları MKE Ankaragücü maçına davet etti.

Bordo-mavili kulübün Twitter hesabı üzerinden yayınlanan kısa filmde, bir çocuğun Ahmet Ağaoğlu tarafından yazılan mektubu şehirdeki taraftarlara ilettiği görülüyor.

Filmin ilerleyen bölümlerinde mektubunda yazdıklarına yer veren Ağaoğlu, "Değerli taraftarımız, birileri ceza desin, biz ödül diyelim. Birileri yaptırım desin, biz mükafat. Birileri var dersin, biz ısrarla yok diyelim. Bordo-maviden başka renk, Trabzonspor'dan başka aşk yok. Pusulamız Trabzonspor ise eğer, rotamız Akyazı olsun. Cumartesi günü saat 16.00'da yuvamızda buluşalım." ifadelerini kullandı.
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