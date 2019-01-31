Erdem Özgenç'ten sitem dolu ayrılık mesajı

Ankaragücü ile olan sözleşmesini tek taraflı fesih ederek Gençlerbirliği'ne transfer olan başarılı sağ bek oyuncusu Erdem Özgenç, sosyal medya hesabından Sarı-Lacivertli camiaya veda mesajı yayınladı.

Erdem Özgenç'in sitem dolu ifadeleri şu şekilde:

"Çok sevdiğim büyük Ankaragücü taraftarı, oynadığım her kulübü sahiplendiğimden fazla bu koca çınarı sahiplendim ve ilk defa bir kulüpten ayrılırken içim acıdı!

Çok güzel günler geçirdik. Tüm imkansızlıklara rağmen siz bizi, biz de sizi sırtımızdan indirmedik. Vakit ayrılık vakti!! Kulüpte konuşacak ne yönetici ne de başkan bulamadığımız için sözleşmemi tek taraflı fesih etmek zorunda kaldım.

Yaklaşık 53 maç başı, şampiyonluk primi ve yeni sezon peşinatımızı, benim gibi geçen sezondan hiçbir arkadaşımız almamıştır. Bunun bilinmesini isterim. Başkandan hiçbir yaklaşım göremediğim içinde böyle bir karar aldım. Sizlerden özür diliyor ve helallik istiyorum. Benim hakkım gani gani helal olsun.

Hoşçakal iki gözüm #ANKARAGÜCÜM"