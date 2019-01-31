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Erdem Özgenç'ten sitem dolu ayrılık mesajı
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ERDEM ÖZGENÇ'TEN SİTEM DOLU AYRILIK MESAJI

Erdem Özgenç'ten sitem dolu ayrılık mesajı

Ankaragücü ile olan sözleşmesini tek taraflı fesih ederek Gençlerbirliği'ne transfer olan başarılı sağ bek oyuncusu Erdem Özgenç, sosyal medya hesabından Sarı-Lacivertli camiaya veda mesajı yayınladı.

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Ankaragücü ile olan sözleşmesini tek taraflı fesih ederek Gençlerbirliği'ne transfer olan başarılı sağ bek oyuncusu Erdem Özgenç, sosyal medya hesabından Sarı-Lacivertli camiaya veda mesajı yayınladı.

Erdem Özgenç'in sitem dolu ifadeleri şu şekilde:

"Çok sevdiğim büyük Ankaragücü taraftarı, oynadığım her kulübü sahiplendiğimden fazla bu koca çınarı sahiplendim ve ilk defa bir kulüpten ayrılırken içim acıdı!

Çok güzel günler geçirdik. Tüm imkansızlıklara rağmen siz bizi, biz de sizi sırtımızdan indirmedik. Vakit ayrılık vakti!! Kulüpte konuşacak ne yönetici ne de başkan bulamadığımız için sözleşmemi tek taraflı fesih etmek zorunda kaldım.

Yaklaşık 53 maç başı, şampiyonluk primi ve yeni sezon peşinatımızı, benim gibi geçen sezondan hiçbir arkadaşımız almamıştır. Bunun bilinmesini isterim. Başkandan hiçbir yaklaşım göremediğim içinde böyle bir karar aldım. Sizlerden özür diliyor ve helallik istiyorum. Benim hakkım gani gani helal olsun.

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9
ASİ GÜÇLÜ
31 Ocak 201923:08
Batan gemide durmanın anlamı yok başarılar Erdem kardeş başkan çıkar oynar tv lerde gördük.
8
M
31 Ocak 201920:13
Dürbecelerle beraber olanlarla konuşulmaz, Sakatım diye yatanlar son maçta ayağa kalktılar, o maça çıkmasalar gerçekten sakat diye kimse almayacaktır. Nasıl da koştular, birisi de abilerini dinledi maç boyunca sarı kart görmek için yırtındı.Trabzon maçında yok.Görüyorum ki olaylar iyi okunmuyor, popülist yaklaşımları iyi okumalıyız. İki kelime ile Ankaragüçlü olinmaz
7
Serdar06
31 Ocak 201918:16
Erdeme ve diğer futbolculara yapılan bu davranıştan sonra Mehmet Yiğiner Ankaragücünde başkan olduğu sürece artık Ankaragücülü desteklemeyeceğim. Çünkü Ankaragücü başkanı olan kişi çalışanlarının işçilerinin alınterini emeğini gasp edemez. Eğer ederse böyle bir camianın içinde ben yer almam. Yazık çok yazık içinde bulunduğumuz duruma. Futbolcu parasını alamayacak mağdur olacak emeği çalınacak bizler de onların ettiği goller sonucu değineceğiz, eğleneceğiz. Böyle bir hakkımız yok.
6
Serdar06
31 Ocak 201917:37
Helal olsun Erdem. Bunları futbolcularına yapan bir başkan ve yönetim Ankaragücünde kalamaz. Emek vermiş bir futbolcunun alacaklarını primlerini ödemeyeceksen. Başkanım diye o koltukta oturacaksın. Yazık çok yazık. Yarın yeni gelen topçulara da aynısını yapacak. Böyle başarı gelmez. Ankaragücü başkanı da böyle olmaz. İnsanların alınterini sömürmez. Üzüntü verici bir durum. Erdem gidişine üzüldük. Gençlerirliğinde başarılar dilerim sana.
5
Ali
31 Ocak 201917:36
Bir sezon para almadan oynadin. Yabancilar aldi parasini. El kebir uyanik aldi parasini. Biraktiğin para icin yarin pişman olacaksin. Bir sezon bedava oynanmaz yazik
4
Serdar06
31 Ocak 201917:33
Helal olsun Erdem. Bunları futbolcularına yapan bir başkan ve yönetim Ankaragücünde kalamaz. Emek vermiş bir futbolcunun alacaklarını primlerini ödemeyeceksen. Başkanım diye o koltukta oturacaksın. Yazık çok yazık. Yarın yeni gelen topçulara da aynısını yapacak. Böyle başarı gelmez. Ankaragücü başkanı da böyle olmaz. İnsanların alınterini sömürmez. Üzüntü verici bir durum. Erdem gidişine üzüldük. Gençlerirliğinde başarılar dilerim sana.
3
Cankirili Simsar Seco
31 Ocak 201916:52
Erdem Ozgenc Ankaragucu formasiyla doktugun her damla ter icin Allah razi olsun bu taraftarin sana hakki sonuna kadar helal olsun. Biz seni ve sampiyonlukla tek damla teri olan tum emekci kardesimizi her zaman tekrar sirtimizda tasiriz.Bu formanin onuru oldunuz sagolun varolun
2
Murat Murat
31 Ocak 201916:41
Maalesef bizim başkan da profesyonel oldu. Bu çocuğa bu yapılmamalıydı geçen yılın en iyilerindi. Ne diyelim yolun açık olsun.
1
irfan
31 Ocak 201916:37
helal olsun. sende kenan gibi ıyı topçu idin. artık yapacak bır sey yok .bizde basarılı olmöak zorundayız. yeni topçuları destekleyip beş altı hafta moral vermeliyız
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