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Luyindama Galatasaray'da
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LUYİNDAMA GALATASARAY'DA

Luyindama Galatasaray'da

Standard Liege'in Kongolu stoperi Luyindama Galatasaray’da.

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Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Christian Luyindama bugün saat 20:30'da İstanbul'da olacak.

Galatasaray'ın, Kongolu stoper Luyindama ile 4,5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. 

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