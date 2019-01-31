﻿
20. haftanın hakemleri belli oldu
﻿
Site İçi Arama
﻿

20. HAFTANIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU

20. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

908 Okunma

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 20. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

1 Şubat Cuma

20.30 Fenerbahçe-Göztepe: Suat Arslanboğa

2 Şubat Cumartesi:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Mete Kalkavan

16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler

16.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Mustafa Öğretmenoğlu

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Alper Ulusoy

3 Şubat Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor: Özgür Yankaya

16.00 Akhisarspor-Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek

19.00 Antalyaspor-Beşiktaş: Bülent Yıldırım

4 Şubat Pazartesi:

20.00 Bursaspor-Atiker Konyaspor: Halis Özkahya
Ankaragücü'ne Çeçen golcü
3
Mustafa Kaplan, resmen Ankaragücü'nün hocası oldu
1
Gençlerbirliği'ne "Seymenler" baskını
Cebrail Karayel: "Ankaragücü, her zaman hayalimdi"
Erzurumspor'dan transferlere 7,5 milyon euro
3
Aydın Karabulut, 10 sene sonra tekrar Ankaragücü'nde
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿