20. haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 20. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
1 Şubat Cuma
20.30 Fenerbahçe-Göztepe: Suat Arslanboğa
2 Şubat Cumartesi:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Mete Kalkavan
16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler
16.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Mustafa Öğretmenoğlu
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Alper Ulusoy
3 Şubat Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor: Özgür Yankaya
16.00 Akhisarspor-Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek
19.00 Antalyaspor-Beşiktaş: Bülent Yıldırım
4 Şubat Pazartesi:
20.00 Bursaspor-Atiker Konyaspor: Halis Özkahya
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