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Kenan Özer, resmen Gazişehir Gaziantep'te
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KENAN ÖZER, RESMEN GAZİŞEHİR GAZİANTEP'TE

Kenan Özer, resmen Gazişehir Gaziantep'te

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Kenan Özer'i kadrosuna kattı.

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü forması giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1,5 yıllık anlaşmaya varıldı. 
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Serdar06
31 Ocak 201917:37
Hayırlı olsun. Kenan ile Erdem in gidişi kötü oldu. Yerlerinin dolacağını sanmıyorum. Başarılar dilerim. Alınterinin karşılığını inşallah burda alırsın
1
irfan
31 Ocak 201916:32
ıyı topçu ıdı ve ankaragüçlülük adına üzüldüm. hayırlısı olsun basarılar
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