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Tolgay Arslan imzayı attı
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TOLGAY ARSLAN İMZAYI ATTI

Tolgay Arslan imzayı attı

Tolgay Arslan, Fenerbahçe'de resmi sözleşmeye imza attı.

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Tolgay Arslan resmen Fenerbahçe'de.

Tolgay, kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

 

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