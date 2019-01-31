Erdem Özgenç, Gençlerbirliği'nde

Geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nün şampiyonluğunun en önemli mimarlarından, takımın asist ve duran top ustası Erdem Özgenç, Gençlerbirliği ile anlaştı.

Ankaragücü'nden alacakları nedeni ile sözleşmesini fesh etmek için Futbol Federasyonuna başvuran Erdem Özgenç, bugün sarı-lacivertli kulüp ile yollarını ayırarak Gençlerbirliği ile anlaştı.

1.5 senelik sözleşme imzalayan tecrübeli futbolcu bu sezon Ankaragücü'nün de vazgeçilmez oyuncuları arasındaydı.

34 yaşındaki Erdem Özgenç, daha önce Bursaspor, Karabükspor, Boluspor formaları giymişti.