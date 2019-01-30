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Ankaragücü, forvetini Avusturya'dan getirecek
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ANKARAGÜCÜ, FORVETİNİ AVUSTURYA'DAN GETİRECEK

Ankaragücü, forvetini Avusturya'dan getirecek

Ankaragücü'nde transfer gündemi hareketliliğini koruyor. Önemli isimler olan Limbombe ve Canteros ile anlaşma sağlayan Ankaragücü, aradığı forveti Avusturya'dan buldu.

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Transfer yasağını son üç kala kaldıran Ankaragücü, yeni isimleri teker teker kadrosuna katmaya devam ediyor.

4 yeni ismi antrenmanlara çıkaran Başkent ekibi, takımdaki forvet eksikliğini çözmek için son aşamaya geldi.

Orgill ile imza an meselesi

Sarı-lacivertli yönetimin, Avusturya’nın Wolfsberger AC takımında oynayan forvet oyuncusu Dever Orgill ile söz kestiği öğrenildi.

Yarın son bir kez oyuncu ile görüşeceği öğrenilen Ankaragücü’nün, bir aksilik olmazsa oyuncu ile sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

29 yaşındaki Jamaikalı oyuncu Orgill, bu sezon Avusturya Ligi’nde çıktığı 16 maçta 4 kez ağları havalandırdı.

Limbombe ile işlem tamam

Sarı-Lacivertli takımın, Belçika’nın Gent takımından almak istediği Stallone Limbombe ile ise transfer görüşmelerin olumlu sonuçlandığı öğrenildi. Oyuncu ile tek pürüzün FIFA ile olan problemin olduğu bildirildi. Bu sorun çözülür çözülmez transferin açıklanacağı öğrenildi.

Belçikalı oyuncu Limbombe, Gent forması ile bu sezon 20 maça çıkıp 4 gol attı ve 5 asist yaptı.

Canteros ile son bir görüşme olacak

Ankaragücü’nün Chapecoense takımından kadrosuna katmak istediği Héctor Miguel Canteros ile de mutlu sona ulaşıldığı bilgisi geldi. Arjantin Milli Takımı’nda da daha evvel forma giymiş olan 30 yaşındaki oyuncu, Vélez Sarsfield, Villarreal, Flamengo gibi önemli takımlarda da oynadı.

Başarılı orta saha oyuncusu ile yapılacak son görüşmenin ardından Canteros'un kamuoyuna duyurulacağı öğrenildi.

Öte yandan, Ankaragücü ile el sıkıştığı iddia edilen Gineli forvet oyuncusu Jose Kante ile anlaşma sağlanamadığı bildirildi.

  • KLASSPOR ÖZEL HABER - AHMET SÜLAK

 

 

 

 
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Cankirili Simsar Seco
30 Ocak 201923:55
Limbombe bitti..Bu yetmez bize 3 oyuncu daha gerek. Su ana kadar Kulusic Pazdan Sacko Aydin Karabulut Limbombe Kitsiou Ankaragucunde. Santrafor ve 10 numarasiz olmaz.
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