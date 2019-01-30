Fenerbahçe, Castillo'dan haber bekliyor

Daha önce Benfica ile anlaşan ve Castillo’nun haberini bekleyen sarı lacivertliler Meksika ekibi America’nın araya girmesinin ardından teklifini artırdı.
Portekiz ekibini 1,5 yıllık kiralık anlaşma için yaklaşık 4 milyon avro ödemeyi kabul eden Fenerbahçe oyuncunun satın alma opsiyonu için de 9 milyon avro civarında bir teklifte bulundu.
America takımı oyuncu için ısrarını sürdürürken sarı lacivertli takım Şilili futbolcunun Avrupa’da kalmak istemesi nedeniyle bir adım önde gözüküyor.
Bu arada Castillo için İspanya ve İtalya’dan da teklifler olduğu öğrenildi.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.