Fenerbahçe, Castillo'dan haber bekliyor

Daha önce Benfica ile anlaşan ve Castillo’nun haberini bekleyen sarı lacivertliler Meksika ekibi America’nın araya girmesinin ardından teklifini artırdı.

Portekiz ekibini 1,5 yıllık kiralık anlaşma için yaklaşık 4 milyon avro ödemeyi kabul eden Fenerbahçe oyuncunun satın alma opsiyonu için de 9 milyon avro civarında bir teklifte bulundu.

America takımı oyuncu için ısrarını sürdürürken sarı lacivertli takım Şilili futbolcunun Avrupa’da kalmak istemesi nedeniyle bir adım önde gözüküyor.

Bu arada Castillo için İspanya ve İtalya’dan da teklifler olduğu öğrenildi.

