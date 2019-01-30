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İtalya'da ırkçılığa karşı kural değişikliği
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İTALYA'DA IRKÇILIĞA KARŞI KURAL DEĞİŞİKLİĞİ

İtalya'da ırkçılığa karşı kural değişikliği

İtalya Futbol Federasyonu, ırkçı tezahürata karşı takımların soyunma odasına gitme kuralını 3 anonstan 2 anonsa indirdi.

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İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), ülkede son dönemde sıkça gündeme gelen stadyumlarda ırkçı tezahüratlara karşı önlemleri arttıran kural değişikliği yaptı.

FIGC tarafından yapılan açıklamada, maçlarda tribünlerden koro halinde ırkçı tezahürat olması halinde takımların ilk anonsta orta sahada toplanacağı, ikinci anonsta ise soyunma odasına gidecekleri kaydedildi. Şimdiye kadar geçerli olan kurala göre takımlar 3. anonstan sonra soyunma odalarına gidiyordu.

FIGC ayrıca ırkçı tezahüratlardan dolayı maçın durdurulması yetkisinin daha önce olduğu gibi kamu düzeninden sorumlu güvenlik birimlerine ait olduğunu duyurdu.

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli'de forma giyen siyahi futbolcu Kalidou Koulibaly, geçen aralık ayında San Siro Stadı'nda oynanan Inter maçında, tribünlerden gelen ırkçı tezahüratlara maruz kalmıştı ve ülkedeki futbol otoriteleri ile siyasetçiler olaya tepki göstermişti.

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