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Fenerbahçe, Tolgay Arslan'ı renklerine kattı
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FENERBAHÇE, TOLGAY ARSLAN'I RENKLERİNE KATTI

Fenerbahçe, Tolgay Arslan'ı renklerine kattı

Fenerbahçe, Beşiktaş ile yollarını ayıran Tolgay Arslan'ı kadrosuna kattı.

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Fenerbahçe Tolgay Arslan transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertliler 28 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna kattı.

Futbolcunun Şener Özbayraklı ile takası gerçekleşmezken Fenerbahçe Tolgay için Beşiktaş'a 3,2 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

Tecrübeli futbolcu, kadro dışı kalmadan önce bu sezon 16 maça çıktı ve 1 gol attı.

Tolgay Arslan, 2014-2015 sezonunun devre arasında Hamburg'tan siyah beyazlılara transfer olmuştu.

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