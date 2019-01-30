Galatasaray'dan Diagne açıklaması

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray Sportif AŞ'nin, Mbaye Diagne'nin transferi için resmi görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdiği aktarıldı.
Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mbaye Diagne'nin transferi konusunda Kasımpaşa Sportif Faaliyetler AŞ ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Geçen sezonun ara transfer döneminde Kasımpaşa'ya transfer olan Diagne, bu sezon Süper Lig'de 17 maçta 20 kez fileleri havalandırdı.
Açıklama gecikti
Galatasaray Kulübünün, Senegalli golcü ile görüşmelere başlandığını açıklaması, Kamu Aydınlatma Platformunun (KAP) internet sitesinde yaşanan yoğunluk nedeniyle bir süre gecikti.
Sarı-kırmızılı kulüp, taraftarına yaptığı duyuruda, transfer ve özel durum bildirimlerinin gönderildiği Kamu Aydınlatma Platformunun (KAP) internet sitesine bir süre girilmemesini istedi.
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