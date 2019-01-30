﻿
Galatasaray rövanş için avantajı kaptı
﻿
Site İçi Arama
﻿

GALATASARAY RÖVANŞ İÇİN AVANTAJI KAPTI

Galatasaray rövanş için avantajı kaptı

CEV Kupası 4'lü final turu ilk maçında Galatasaray, Belçika'nın Lindemans takımını 3-1 yendi.

197 Okunma

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 4'lü final turu ilk maçında Belçika ekibi Lindemans'ı 3-1 yendi.

Müsabakanın rövanşı Belçika'nın Aalst kentinde 14 Şubat Perşembe günü oynanacak.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Cristian Eduard Botezatu (Romanya), Serhiy Hulka (Ukrayna)

Galatasaray: Doğukan Ulu, Venno, Gergye, Duff, Selçuk Keskin, Yasin Aydın (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Melih Sıratca, Emin Gök, Muzaffer Yönet)

Lindemans: Firlej, Claes, Colson, Gustavsson, Staszewski, Smit (Deroey, Strzezek, Van Hoyweghen, Vandeweyer)

Setler: 25-17, 25-20, 20-25, 25-18

Süre: 99 dakika (24, 25, 26, 24)

ETİKETLER #Galatasaray
Galatasaray'dan Diagne açıklaması
Luyindama transferi Maicon'a bağlı
2018'de transfere 7 milyar dolar harcandı
Galatasaray çeyrek finale yükseldi
Semih Kaya, 605 gün sonra Türk Telekom'da
2
Sporcuların verimliliği artık telefonla takip edilecek
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿