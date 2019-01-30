Ankaragücü'nün 4 yeni yabancısı idmana çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan MKE Ankaragücü, karşılaşmanın hazırlıklarını Teknik Direktör Mustafa Kaplan yönetiminde Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Sakatlığı bulunan Thomas Heurtaux antrenmanda yer almazken tedavisi devam eden Johannes Hopf antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalışmalarını sürdürdü.
Yeni transferler Michal Pazdan, Hadi Sacko, Tyler Boyd ve Stelios Kitsiou bugün ilk antrenmanlarına çıktılar.
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