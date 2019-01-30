Emilino Sala’nın uçağı bulundu

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan ancak Manş Denizi üzerinde kaybolan küçük uçağın enkazıyla ilgili açıklama geldi.
Btitanya Hava Kaza Araştırmaları Bölümü (AAIB), Surtainville yakınlarında bulunan parçaları doğruladı. AAIB'den yapılan açıklamada, "Ön araştırma sonucunda kayıp uçağa ait olabilecek minderler bulundu" denildi.
Keşif ekibi, bu gelişmenin ardından araştırmaların suyun altına yönetileceğini açıkladı. Hava koşulları nedeniyle çalışmalar hafta sonunda başlayacak ve 3 gün sürecek.
İçinde Sala'nın da olduğu uçak 21 Ocak Pazartesi günü Fransa'nın Nantes kentinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken Manş Denizi üzerinde kaybolmuştu. Uçak, Channel Adaları üzerinde radardan çıkmıştı.
28 yaşındaki Arjantinli golcü, Championship ekiplerinden Cardiff City'e 17 milyon euroya transfer olarak kulüp rekoru kırmıştı. Cardiff City 28 yaşındaki golcüyü, Cumartesi günü 15 milyon sterlin ücretle Nantes kulübünden transfer etmişti.
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