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Emilino Sala’nın uçağı bulundu
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EMİLİNO SALA’NIN UÇAĞI BULUNDU

Emilino Sala’nın uçağı bulundu

Fransa medyası, Arjantinli futbolcuyu taşıyan uçağın enkaz parçalarına ulaşıldığını açıkladı.

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Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan ancak Manş Denizi üzerinde kaybolan küçük uçağın enkazıyla ilgili açıklama geldi.

Btitanya Hava Kaza Araştırmaları Bölümü (AAIB), Surtainville yakınlarında bulunan parçaları doğruladı. AAIB'den yapılan açıklamada, "Ön araştırma sonucunda kayıp uçağa ait olabilecek minderler bulundu" denildi.

Keşif ekibi, bu gelişmenin ardından araştırmaların suyun altına yönetileceğini açıkladı. Hava koşulları nedeniyle çalışmalar hafta sonunda başlayacak ve 3 gün sürecek.

İçinde Sala'nın da olduğu uçak 21 Ocak Pazartesi günü Fransa'nın Nantes kentinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken Manş Denizi üzerinde kaybolmuştu. Uçak, Channel Adaları üzerinde radardan çıkmıştı.

28 yaşındaki Arjantinli golcü, Championship ekiplerinden Cardiff City'e 17 milyon euroya transfer olarak kulüp rekoru kırmıştı. Cardiff City 28 yaşındaki golcüyü, Cumartesi günü 15 milyon sterlin ücretle Nantes kulübünden transfer etmişti.

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Mürsel Erol
30 Ocak 201922:51
Cardiff city premier lig takımı siz şimdiden düşürmüşsünüz takımı
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