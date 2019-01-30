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Luyindama transferi Maicon'a bağlı
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LUYİNDAMA TRANSFERİ MAİCON'A BAĞLI

Luyindama transferi Maicon'a bağlı

Maicon, Japonya'dan gelen teklifi kabul ederse Luyindama Galatasaray forması giyecek.

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Futbolda ara transfer döneminin bitmesine az bir süre kala Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. 

Diagne için Kasımpaşa ile söz kesen Galatasaray, 25 yaşındaki stoper Christian Luyindama ile 4,5 yıllığına anlaşma sağladı. Ancak bu transferin gerçekleşmesinin önündeki en büyük engel Maicon'un Galatasaray'dan ayrılmayı kabul etmesi.

Sarı Kırmızlıların bu transfer için Standard Liege 8 milyon euro teklif ettiği öğrenildi. Japonya'dan teklif alan Maicon Galatasaray'dan ayrılmayı kabul ederse Christian Luyindama transferi gerçekleşecek.

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