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Cemali Sertel Başakşehir'de
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CEMALİ SERTEL BAŞAKŞEHİR'DE

Cemali Sertel Başakşehir'de

Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, Eskişehirspor'un genç futbolcusu Cemali Sertel'i transfer etti.

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Başakşehir'den yapılan açıklamaya göre Cemali Sertel ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandı. 

19 yaşındaki futbolcu, 2019-2020 sezonuna sonuna dek kiralık olarak Eskişehirspor'da oynamaya devam edecek. 
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