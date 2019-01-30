Ankaragücü'nde önce 'Haka' şimdi de "Sirtaki"

Spor Toto Süper Lig’in ikinci devresi için transfer çalışmalarını sürdüren Ankaragücü, Yunanistan’ın Paok kulübünden Stelios Kitsiou ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağlandığını açıkladı
Yeni transfer Kitsiou, Türkiye ve Yunanistan’ın iki dost ülke olduğunu ve dost bir ülkeye geldiği için mutlu olduğunu belirterek, “Paok taraftarı gibi Ankaragücü taraftarının da çok ateşli olduğunu biliyorum. Bir futbolcu için en büyük itici güç her zaman taraftarıdır. Bu taraftara ve bu şehre umarım heyecan getiririm” ifadelerini kullandı.
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