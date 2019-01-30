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Ankaragücü'nde önce 'Haka' şimdi de "Sirtaki"
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ANKARAGÜCÜ'NDE ÖNCE 'HAKA' ŞİMDİ DE "SİRTAKİ"

Ankaragücü'nde önce 'Haka' şimdi de "Sirtaki"

Ankaragücü, Yunanistan’ın Paok kulübünden Stelios Kitsiou ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağlandığını açıkladı

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Spor Toto Süper Lig’in ikinci devresi için transfer çalışmalarını sürdüren Ankaragücü, Yunanistan’ın Paok kulübünden Stelios Kitsiou ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağlandığını açıkladı

Yeni transfer Kitsiou, Türkiye ve Yunanistan’ın iki dost ülke olduğunu ve dost bir ülkeye geldiği için mutlu olduğunu belirterek, “Paok taraftarı gibi Ankaragücü taraftarının da çok ateşli olduğunu biliyorum. Bir futbolcu için en büyük itici güç her zaman taraftarıdır. Bu taraftara ve bu şehre umarım heyecan getiririm” ifadelerini kullandı.

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5
guclulet
30 Ocak 201920:05
Elkebir.takimda.kaldi
4
Eski sag Kanat
30 Ocak 201919:10
Ibrahim Uzulmez Ertugrul Saglam diye bu takim giriyor.Bayram Bektas kendini ayagindan vurdu gecmis olsun. Gelen oyuncular gidenlerden daha iyi kalite.
3
Aykırı
30 Ocak 201919:00
Forvet ne oldu, el kebirin durum ne
2
Transfer
30 Ocak 201918:52
Alalacele yapilmis transferler degildir insallah. Ankaragucumuze hayirli olsun. . Mucadele gucu yuksek oyunculardir insallah
1
gucĺuler
30 Ocak 201918:07
Yiginer.iyi. güzel. Hoca.lazım. bunla.olmaz.hemen.hoca.bul
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