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Ankaragücü'ne bu sefer de Yeni Zelanda'lı
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ANKARAGÜCÜ'NE BU SEFER DE YENİ ZELANDA'LI

Ankaragücü'ne bu sefer de Yeni Zelanda'lı

Ankaragücü Kulübü, Vitoria Guimaraes'den Yeni Zelanda'lı forvet Tyler Dominic Boyd ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı.

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Ankaragücü Kulübü, Vitoria Guimaraes'den Yeni Zelanda'lı forvet Tyler Dominic Boyd ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı.

Türkiye'de yeni bir sayfa açtığını belirten hücum oyuncusu, 'Artık benim için yeni bir ülke, yeni bir şehir ve yeni bir takım ile başarı elde etme zamanı geldi. Hedefim performansımı en üst seviyeye çıkararak Ankaragücü'ne katkı sağlamak' şeklinde konuştu.

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gucluler
30 Ocak 201918:25
Aynen.bende.katılıyorum. seçim. Olmasaydı. Kimse.yüzümüze. bakmazdi.fırsatları. değerlendirecek. Bu.fırsat. bir.dahi.gelmez.ö.yüzden. Fırsatları. Değerlendirecek. Yiginer.bu.hocayla.bu.Tk. yürümez.akıllı. ol. Hoca.al.acil..
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KOMİK
30 Ocak 201917:23
BU SENE SEÇİM BİZİM TAKIMA YARADI
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