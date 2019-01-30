Ankaragücü'ne bu sefer de Yeni Zelanda'lı

Ankaragücü Kulübü, Vitoria Guimaraes'den Yeni Zelanda'lı forvet Tyler Dominic Boyd ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı.



Türkiye'de yeni bir sayfa açtığını belirten hücum oyuncusu, 'Artık benim için yeni bir ülke, yeni bir şehir ve yeni bir takım ile başarı elde etme zamanı geldi. Hedefim performansımı en üst seviyeye çıkararak Ankaragücü'ne katkı sağlamak' şeklinde konuştu.

İLİŞKİLİ HABER Ankaragücü'nden ilk duyuru: "Hadi Sacko"

İLİŞKİLİ HABER Michal Pazdan: "Mücadele, bizim işimiz!"