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Eski dost Kulusic, resmen Ankaragücü'nde
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ESKİ DOST KULUSİC, RESMEN ANKARAGÜCÜ'NDE

Eski dost Kulusic, resmen Ankaragücü'nde

Ankaragücü, daha önce Gençlerbirliği'nde iki ayrı dönem forma giyen ve Ankara futbolseverlerin yakından tanıdığı Hırvat stoper Ante Kulusic ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Spor Toto Süper Lig’in ikinci devresi için transfer çalışmalarını sürdüren Ankaragücü, daha önce Gençlerbirliği'nde iki ayrı dönem forma giyen ve Ankara futbolseverlerin yakından tanıdığı Hırvat stoper Ante Kulusic ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Uzun yıllar Süper Lig’de forma giyen Kulusic, Ankaragücümüz ile anlaşma sağladığı için çok mutlu olduğunu belirterek, “Ankara’yı ve Ankaragücü’nü yakından tanıyan birisi olarak bu forma altında elimden gelen mücadeleyi sergileyeceğimin sözünü veriyorum” dedi.

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