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Gabriel Obertan, BB Erzurumspor'da
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GABRİEL OBERTAN, BB ERZURUMSPOR'DA

Gabriel Obertan, BB Erzurumspor'da

Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, Fransız kanat oyuncusu Gabriel Obertan'la presip anlaşmasına vardı. 

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Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, Fransız kanat oyuncusu Gabriel Obertan'la presip anlaşmasına vardı. 

Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun yarın Erzurum'da sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi. 

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