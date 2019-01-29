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Semih Kaya, 605 gün sonra Türk Telekom'da
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SEMİH KAYA, 605 GÜN SONRA TÜRK TELEKOM'DA

Semih Kaya, 605 gün sonra Türk Telekom'da

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı eski futbolcusu Semih Kaya, 605 gün sonra Türk Telekom Stadı'nda maça çıktı.

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Sarı-kırmızılı takımın formasını iç sahada son kez 3 Haziran 2017'deki Atiker Konyaspor maçında giyen Semih, 1,5 sezonluk ayrılığın ardından yeniden Türk Telekom Stadı'nda mücadele etti.

Çekya'nın Sparta Prag takımından kiralanan Semih Kaya'ya Galatasaraylı taraftarlar da maç öncesi sevgi gösterilerinde bulundu.

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