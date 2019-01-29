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Erzurumspor 51 yaşında
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ERZURUMSPOR 51 YAŞINDA

Erzurumspor 51 yaşında

1968 yılında kurulan Erzurumspor’un 51. yaş günü Lalapaşa meydanında taraftarlarca kutlandı.

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1968 yılında kurulan Erzurumspor’un 51. yaş günü Lalapaşa meydanında taraftarlarca kutlandı.

Gece saatlerinde soğuk havada toplanan taraftarlar meşaleler yakıp marş söyleyerek kutlamada bulundular.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor taraftarları ayrıca Kasımpaşa'nın Nijeryalı futbolcusu Samuel Eduok’un transfer edilmesini sevinçle karşıladılar.

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