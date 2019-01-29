Erzurumspor 51 yaşında

1968 yılında kurulan Erzurumspor’un 51. yaş günü Lalapaşa meydanında taraftarlarca kutlandı.
Gece saatlerinde soğuk havada toplanan taraftarlar meşaleler yakıp marş söyleyerek kutlamada bulundular.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor taraftarları ayrıca Kasımpaşa'nın Nijeryalı futbolcusu Samuel Eduok’un transfer edilmesini sevinçle karşıladılar.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.