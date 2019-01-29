Sivasspor'un yeni transferi çıktığı ilk antrenmanda sakatlandı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Portekizli forvet Hugo Vieira kulüp tesislerinde çıktığı ilk antrenmanında takım arkadaşıyla girdiği bir pozisyonda sol dizinden sakatlandı.
İstanbul Acıbadem Fulya Hastanesi'nde MR'ı çekilen Vieira, tetkik ve tedavi için doktoruyla bugün Portekiz'e gidecek.
Portekiz'de yapılacak değerlendirmeler sonucunda durumu netlik kazanacak 30 yaşındaki Portekizli futbolcu, bir süre sahalardan uzak kalacak.
Hugo Vieira, cumartesi günü kulüp tesislerinde, başkan Mecnun Otyakmaz'ın da katıldığı törenle kırmızı-beyazlı ekiple 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
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