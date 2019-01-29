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Sivasspor'un yeni transferi çıktığı ilk antrenmanda sakatlandı
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SİVASSPOR'UN YENİ TRANSFERİ ÇIKTIĞI İLK ANTRENMANDA SAKATLANDI

Sivasspor'un yeni transferi çıktığı ilk antrenmanda sakatlandı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un yeni forveti Hugo Vieira, sakatlığı nedeniyle bir süre forma giyemeyecek.

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Portekizli forvet Hugo Vieira kulüp tesislerinde çıktığı ilk antrenmanında takım arkadaşıyla girdiği bir pozisyonda sol dizinden sakatlandı.

İstanbul Acıbadem Fulya Hastanesi'nde MR'ı çekilen Vieira, tetkik ve tedavi için doktoruyla bugün Portekiz'e gidecek.

Portekiz'de yapılacak değerlendirmeler sonucunda durumu netlik kazanacak 30 yaşındaki Portekizli futbolcu, bir süre sahalardan uzak kalacak.

Hugo Vieira, cumartesi günü kulüp tesislerinde, başkan Mecnun Otyakmaz'ın da katıldığı törenle kırmızı-beyazlı ekiple 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
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