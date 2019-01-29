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Sporcuların verimliliği artık telefonla takip edilecek
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SPORCULARIN VERİMLİLİĞİ ARTIK TELEFONLA TAKİP EDİLECEK

Sporcuların verimliliği artık telefonla takip edilecek

SPORTAM’da kullanılmaya başlanan ve Tükiye’de tek olan gaz analizatörü cihazı sayesinde sporcuların sağlık durumu hakkında daha verimli sonuçların alınması hedefleniyor.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından sporcu sağlığı ve performansını takip amacıyla projelendirilen Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi’nde (SPORTAM) çalışmalar devam ediyor. Merkezde Türkiye’de tek olan Gaz Analizatörü PNOE cihazı kullanılmaya başlandı.
 
Cihaz ile sporcunun kardiyovasküler, pulmoner ve metobolik durumunu hızlı ve efektif bir şekilde saniyeler içerisinde ölçülüp kayıt altına alınabiliyor. SPORTAM’da, sporcunun detaylı olarak performans ölçümlerinden kuvvet, dayanıklılık, sürat, esneklik ve denge gibi ölçümleri içeren testler ile sporcuların vücut analizleri gerçekleştiriliyor. Son sistem cihazlar ile sporcular hakkında önemli bilgilerin verildiği merkezde kullanılmaya başlanan Gaz Analizatörü Cihazı sayesinde sporcu hakkında daha verimli sonuçların alınması hedefleniyor. 
 
"Telefonla bağlantı sayesinde sporcuyu takip edebileceğiz" 
 
Gaz Analizatörü cihazıyla ilgili bilgi veren Spor Eğitim Uzmanı Tahir Tarım, gaz analizatörü cihazıyla sporcunun gelişimini takip edebileceklerini söyleyerek, “SPORTAM’la sporcularımızın gelişimlerini ölçerek onları daha iyi hale getirmek için ücretsiz bir şekilde hizmet veriyoruz. Bununla beraber yetenek keşfi yapıyoruz ve sportif manada yeteneğe göre gerekli yönlendirmeleri gerçekleştiriyoruz. Gaz analizatörü ile ilgili bir araştırmamız mevcut ve bu araştırma neticesinde PNOE diye bilinen ve bu konuda bize verimli sonuçlar vereceğine inandığımız bir cihazı şuan kullanıyoruz. Verimli sonuçları aldığımız takdirde bu devamlı hale getirmeyi planlıyoruz. Gaz analizatörü kişinin oksijen tüketimi ve üretimi ile ilgili bize bilgi verecek ayrıca bilgisayarsız bir ortamda bile telefonla bağlantı sayesinde sporcuyu takip edebileceğiz. Oldukça yeni bir cihaz. Dolasıyla biz ilklerden olacağız” dedi. 
 
"Hem sahada ve hem de klinik ortamda kullanılabilir" 
 
Cihazın teknik özellikleri hakkında da bilgiler aktaran Tarım, "Küçük, hafif, portatif ve mobil bir metabolik analizör cihazıdır. Bu sayede hem sahada doğal koşullarda ve hem de klinik ortamda kullanılabilir. PNOE, metodu ile O2 tüketimine ve CO2 üretimine dayalı olarak kullanıcın kardiyovasküler, pulmoner ve metabolik koşullarını değerlendirmek için altın standart yöntemi kullanır. PNOE’nin doğruluğu bağımsız kuruluşlar tarafından onaylanmıştır ve altın standart metabolik referans yöntemi kullanır” diye konuştu. 
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