Trabzonspor, hamsi şölenine katıldı

Vakfıkebir Belediyesi ile Vakfıkebir Trabzonsporlular Derneği tarafından düzenlenen hamsi şölenine Trabzonspor Yönetim Kurulu üyesi Özer Bayraktar, teknik direktör Ünal Karaman, yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir ile oyunculardan Tunahan Ergül, Berkay Sefa Kaya ve Ali Osman Karnapoğlu'nun katıldı.

Teknik heyet ve oyunculara yoğun ilgi gösterilen şölende Ünal Karamanbir taraftarın yazdığı şiiri okudu.

Karaman şiir yazan taraftara ve katılımcılara teşekkür ederken, "Ben aranızdan hiçbir zaman ayrılmadım. Her daim aranızdayım" dedi.

Teknik direktör Karaman şayle konuştu;

"Sürekli antrenman ve kamp programımız oluyor. Maalesef çok arzu etmemize rağmen nadiren aranıza katılma imkanımız oluyor ama o kapı, o tesisler her daim size açıktır. Biz gönlümüzü açmışız, tesislerimiz tabii ki açık. Ne zaman arzu ederseniz başımızın üzerinde yeriniz var. Ben buraya 1990 yılında geldim. Aradan geçen onca süre sevgimizden hiçbir şey götürmedi. Her daim artarak çoğaldı. İyi ki varsınız."