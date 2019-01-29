Michal Pazdan: "Mücadele, bizim işimiz!"

Spor Toto Süper Lig’in ikinci devresi için transfer çalışmalarını sürdüren Ankaragücü, Polonya Milli Takımı oyuncusu Michal Pazdan ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.
Uluslararası alanda takip edilen önemli defans oyuncularından biri olan Michal Pazdan, Ankaragücü formasını giyeceği için çok heyecanlı olduğunu söyledi.
Pazdan, “Ben mücadeleyi seven bir yapıya sahibim. Buraya da mücadele etmeye ve takımım ile başarılar elde etmeye geldim. Hırs, özveri ve takımdaşlık bizim için sahada uygulamamız gereken en önemli kurallar olmalı” ifadelerini kullandı.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.