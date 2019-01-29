Michal Pazdan: "Mücadele, bizim işimiz!"

Spor Toto Süper Lig’in ikinci devresi için transfer çalışmalarını sürdüren Ankaragücü, Polonya Milli Takımı oyuncusu Michal Pazdan ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Uluslararası alanda takip edilen önemli defans oyuncularından biri olan Michal Pazdan, Ankaragücü formasını giyeceği için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Pazdan, “Ben mücadeleyi seven bir yapıya sahibim. Buraya da mücadele etmeye ve takımım ile başarılar elde etmeye geldim. Hırs, özveri ve takımdaşlık bizim için sahada uygulamamız gereken en önemli kurallar olmalı” ifadelerini kullandı.