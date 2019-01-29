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Michal Pazdan: "Mücadele, bizim işimiz!"
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MİCHAL PAZDAN: "MÜCADELE, BİZİM İŞİMİZ!"

Michal Pazdan: "Mücadele, bizim işimiz!"

Spor Toto Süper Lig’in ikinci devresi için transfer çalışmalarını sürdüren Ankaragücü, Polonya Milli Takımı oyuncusu Michal Pazdan ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

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Spor Toto Süper Lig’in ikinci devresi için transfer çalışmalarını sürdüren Ankaragücü, Polonya Milli Takımı oyuncusu Michal Pazdan ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Uluslararası alanda takip edilen önemli defans oyuncularından biri olan Michal Pazdan, Ankaragücü formasını giyeceği için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Pazdan, “Ben mücadeleyi seven bir yapıya sahibim. Buraya da mücadele etmeye ve takımım ile başarılar elde etmeye geldim. Hırs, özveri ve takımdaşlık bizim için sahada uygulamamız gereken en önemli kurallar olmalı” ifadelerini kullandı.
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6
Eski sag Kanat
29 Ocak 201920:36
Belcikadan gelen Sol acik Stallone Limbombe cok hareketli oyuncu. Yeni Zellandali bilinmez kutu,Danimarkali Fisker Thibauld Dan iyi degil, Polonyadan gelen Kante fizikli oyuncu...Bize biraz daha kaliteli orta saha lazim.Arjantinliyi imzalamamiz sart transferde kilit adam o olacak. Ihtiyacimiz 10 numara.
5
Serdar06
29 Ocak 201920:35
Yeni transferler hayırlı olsun. Kaleci unutulmuş. Korçan gönderilmeli. Yerli veya yabancı bir kaleci alınmalı. Altay ile ligi götüremeyız. Altayın pişmesi gerekir.
4
Abdulkadir ç.
29 Ocak 201920:01
Simsar seco ya katiliyorum.hoca yetersiz,bu kesin.
3
Cankirili Simsar Seco
29 Ocak 201919:18
Sol acigimizida bulduk Tyler Dominic Boyd yeni Zellandali sol acik..Portekiz Vittorio Guimaraes takimindan geldi.
2
Cankirili Simsar Seco
29 Ocak 201919:11
Pazdan, Sacho imzaladi Kulusic an meselesi.El Kabir takimdan ozur diledi antremana cikti. Olcay Sahan bize Ilac olur. Sag beke Ivo Pinto alinabilse keske. Arjantinli 10 numara dogruysa cok iyi haber.Bunlarin hepsi gidenlerden cok daha iyi oyuncular. Ibrahim Uzulmezide yarin getirin bu takim bir daha sorun yasamaz ilk 10 da bitirir
1
Abdulkadir ç.
29 Ocak 201919:01
Pazdan kardeş, bizim paramiz biraz geç gelir, sonradan su koyverme haa
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