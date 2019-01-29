Hacettepe'nin resmi sitesi yayın hayatına başladı

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Ankara sporunun önemli unsurlarından biri olan Hacettepe Spor’un resmi internet sitesi yayın hayatına başladı.
Aynı zamanda Gençlerbirliği’nin de kardeş kulübü olan Mor Menekşeler, taraftarlarına ve Ankaralılara internet sitesi üzerinden ulaşmayı ve kulüple ilgili güncel gelişmeleri aktarmayı hedefliyor.
Hacettepe Spor aynı şekilde sosyal medyada da Facebook ve Instagram hesaplarıyla dahil oldu. Kulübün sosyal medya linkleri şu şekilde:
Facebook: https://www.facebook.com/Hacettepespor01
Instagram: https://www.instagram.com/hacettepespor1945
Web sitesi: http://www.hacettepespor.org.tr/
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