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Hacettepe'nin resmi sitesi yayın hayatına başladı
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HACETTEPE'NİN RESMİ SİTESİ YAYIN HAYATINA BAŞLADI

Hacettepe'nin resmi sitesi yayın hayatına başladı

Ankara sporunun önemli unsurlarından biri olan Hacettepe Spor’un resmi internet sitesi yayın hayatına başladı.

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Ankara sporunun önemli unsurlarından biri olan Hacettepe Spor’un resmi internet sitesi yayın hayatına başladı.

Aynı zamanda Gençlerbirliği’nin de kardeş kulübü olan Mor Menekşeler, taraftarlarına ve Ankaralılara internet sitesi üzerinden ulaşmayı ve kulüple ilgili güncel gelişmeleri aktarmayı hedefliyor.

Hacettepe Spor aynı şekilde sosyal medyada da Facebook ve Instagram hesaplarıyla dahil oldu. Kulübün sosyal medya linkleri şu şekilde:

Facebook: https://www.facebook.com/Hacettepespor01

Instagram: https://www.instagram.com/hacettepespor1945

Web sitesi: http://www.hacettepespor.org.tr/
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6
Fikret
29 Ocak 201921:28
Hacettepespor bizim herşeyimiz tüm ankaralılar hacettepesporumuza destek olalım takımımızı ayağa kaldıralım ankaranın en köklü kulübüdür hacettepemiz Ankaragüçlü kardeşlerimizinde desteğini bekliyoruz maçlarımızda
5
Hacetttepeli
29 Ocak 201920:51
İlhan cavcav başkanımızın ilk takımıdır hacettepemiz haydi ankaralılar hacettepemize desteğe bekliyoruz
4
Sabri
29 Ocak 201920:49
Tüm Hacettepeliler haydi kulübümüzü ayağa kaldıralım tüm dörtyol hamamönü hacettepe semtimizin takımını desteklemeye bekliyoruz mor menekşeler haydi desteğe bekliyoruz sizleri
3
Faruk
29 Ocak 201919:09
Hacettepemize emeği geçen ufuk beye teşekkür ederiz Ufuk şepil kardeşimiz sağolasın
2
Fevzi
29 Ocak 201919:05
Hacettepemize çok emeği geçen Ufuk kardeşimize çok teşekkürler kulübümüzün genel müdürüdür kendisi hacettepemizi ayağa kaldırmak
1
Serkan
29 Ocak 201918:56
Hacettepe spor tarihtir bunu yaşayan bilir en büyük HACETTEPE haydi ankaralılar kenetlenelim hacettepe miz için haydi MOR menekşeler
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