Süper Lig'de haftanın dikkat çeken 10 olayı

* Fenerbahçe 6 hafta sonra kazandı

Kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe, sahasında Yeni Malatyaspor’u zor da olsa 3-2 yenmeyi başardı. 6 hafta aradan sonra kazanan sarı lacivertliler adeta nefes aldı. Fenerbahçe’de gollere ‘Mehmet’ler imza attı. Mehmet Ekici biri frikikten olmak üzere iki gol atarken bir de penaltı kaçırdı. Galibiyet golü ise son dakikalarda Mehmet Topal’dan geldi. Ersun Yanal yönetiminde ligdeki ilk galibiyetini alan Fenerbahçe ligde de 14. sıraya yükseldi.

* Victor Moses formayı giydi

Fenerbahçe’nin Chelsea’den kiraladığı Nijeryalı futbolcu Victor Moses, 67. dakikada oyuna girdi. Sarı lacivertli formayı ilk kez giyen Moses, özellikle dikine oynadığı futbol ve mücadeleci yapısıyla taraftardan alkış aldı.

* Lider seriyi sürdürdü

Süper Lig’de lider durumda bulunan Başakşehir, Kasımpaşa engelini de kayıpsız geçti. Sahadan 2-0’lık skorla ayrılan İstanbul temsilcisi, puanını 41’e çıkartarak en yakın rakibi Galatasaray ile olan 6 puanlık farkı korudu. 1 gol 1 asistle oynayan Edin Visca bu sezonki gol sayısını 8’e çıkardı. Yıldız futbolcu son 3 haftadır rakip fileleri boş geçmiyor.



* Ankara yeni stadına kavuştu

Ankara’da yapımı tamamlanan Eryaman Stadı, MKE Ankaragücü-Alanyaspor maçıyla kapılarını açtı. Maçı konuk ekip Alanyaspor 2-0 kazandı. 62 bin 255 metrekarelik bir alana inşa edilen stat, yaklaşık 22 bin kişilik.

* Quaresma’nın kırmızı kartı

Beşiktaş ile yol ayrımında bulunan Portekizli Ricardo Quaresma, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında kırmızı kart gördü. 87. dakikada Leo’ya rakip ceza sahasında arkadan yatarak sert müdahalede bulunan Quaresma, direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Siyah beyazlı takımdan ayrılmak istediği konuşulan Portekizli futbolcuya sosyal medyada taraftarlar da tepki gösterdi.

* Burak Yılmaz 4 bin 72 gün sonra Dolmabahçe’de

Beşiktaş’ın Trabzonspor’dan transfer ettiği Burak Yılmaz, 4 bin 72 gün sonra siyah beyazlı formayla Dolmabahçe’de sahaya çıktı. En son Beşiktaş formasıyla 2 Aralık 2007’de Rize’ye karşı forma giyen Yılmaz, tribünleri de ikiye böldü. Tribünlerin bir kısmı Burak Yılmaz’ı ıslıklarken bir kısmı ise alkışlarla destek verdi. Burak, Erzurumspor maçında maça ilk 11’de başladı, 60. dakikada ise yerini Caner Erkin’e bıraktı. Tecrübeli forvet, 38. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü, Antalyaspor maçında yok.

* Hem rakip kaleye hem kendi kalesine gol attı

Beşiktaş’ın Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta iki gol de siyah beyazlıların genç futbolcusu Dorukhan Toköz’den geldi. 69. dakikada kendi kalesine gol atan Toköz, 78. dakikada ise rakip fileleri havalandırarak takımına 1 puanı getiren golü kaydetti. Dorukhan Toköz’ün Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında kaydettiği goller VAR kararıyla iptal edilmiş, genç futbolcu geçtiğimiz hafta Akhisarspor maçında attığı şık golle şanssızlığını kırmıştı.

* Abdülkadir Parmak’ın golü

Trabzonspor’un bu hafta evinde Sivasspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta alt yapıdan yetişen genç futbolcularının performansı yine göz doldurdu. Bordo mavililerde kadroda yer alan 19 futbolcunun 11’i alt yapıdan yetişmeydi. Takımın tek golüne imzasını atan Abdülkadir Parlak Süper Lig’de haftanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Sezonun ikinci yarısındaki dört maçta da oynayan 24 yaşındaki futbolcu, gol yollarındaki becerisiyle dikkat çekiyor. Son dört maçta 8 gol atan Trabzonspor’da gollerin 3’ü Abdülkadir Parmak’tan geldi.



* Terim 10 maçın ardından takımın başına çıktı

Galatasaray’ın İzmir’de Göztepe’yi 1-0 yendiği maçta teknik direktör Fatih Terim de uzun bir aranın ardından takımın başında sahaya çıktı. 11. haftada Fenerbahçe derbisinden sonra TFF, Terim’e 10 maç men cezası vermişti. Tecrübeli teknik adam 7 lig, 3 kupa maçında saha kenarında değildi.

* Sinan Gümüş’ten 2 haftada 3 gol

Göztepe’yi 1-0 yenen Galatasaray’da tek gol Sinan Gümüş’ten geldi. Yoğun yağmur altında ve bozuk zeminde oynanan karşılaşmada 3 puanı getiren golü atan Sinan Gümüş, forvet arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılarda 2 haftada kaydettiği 3 golle dikkatleri çekti.