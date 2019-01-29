Ankaragücü'nden ilk duyuru: "Hadi Sacko"

Site Yorumları

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8 Usta 29 Ocak 201919:14 Başkan takıma kenarda oturan değil oynayan üreten futbolcu alın lütfen gitmek isteyeni takım da tutmayın yoksa takıma yararı değil zararı olur bu takım şu an için kimliğini kaybetmiş bazı oyuncular neyin olarak Ankaragucunden kopmuş bu durumda olanlar teşvik edilip yollar ayrılmalı en önemlisi teknik adam olarak takımı başına Ertuğrul Sağlam yada Mesut Bakkal getirilmeli benim görüşümdur son karar sizin.

7 Sivri 29 Ocak 201918:45 Mustafa Kaplan hocayi severim, Ankaragucu icin asla kayip degil aksine buyuk kazanctir. Verin altyapinin anahtarini alt kadrosunu kursun 3 sezon sonra Ankaragucunun gelecegi kurtulur. Mustafa hoca bu isin bu ulkede Piridir. Ancak bugunu kurtaracaksan o hoca Mustafa hocamiz degildir. Ibrahim Uzulmez, Ertugrul Saglam hocalardir.Mesut Bakkal Riza Calimbay gibiler ile hicbir yere varamazsiniz bosuna tazminat odersiniz. Madem bunca efor caba sarfettiniz emeklerinizin degerini bilin ve Ankaragucune yeni bir hoca ile Kurtulus sansi verin.

6 Çubukbeyi 29 Ocak 201918:32 Sayın ,Mehmet Yiğiner Bunca çileden sonra artık gülelim fakat Mustafa Hocanın yeterli olacağı kanaatinde değilim ancak kendisinden faydalanmak için başka bir yol bulunmalı buda altyapı olmalıdır.Genç yetenekleri kulübe kazandır,Ankarayı ve taraftarımızın kimyasınıda bilen Mesut Bakkal olursa çok isabetli bir karar olur.Bu arada Ertuğrul Sağlam da boşta takıma enerji katar ,kariyer olarak da futbolcuların üzerindeki etkisi fazlaca olur.Haydi hayırlısı çabalarınız hayırlara vesile olsun yeni oyuncularımıza hoş geldiniz diyorum.

5 Serdar06 29 Ocak 201917:53 Çünkü Mustafa Kaplan Ankaragücünü daha önce seyirci olarak bile izlememiş. Takımı tanımıyor ve yetersiz. Özellikle Mesut Bakkalın deneyimleri nedeniyle tercih edilmeli.Acilolarak

4 Serdar06 29 Ocak 201917:49 Hayırlı olsun. İnşallah bu alınan oyuncuların ödemeleri düzenli yapılır da motivasyonsuzluk olmaz.Erdem ve Kenan da alacakları ödenerek bu takımda tutulmalı. Hoca olarak da Mesut Bakkal veya Ibrahim Üzülmez ile anlaşma yapılmalı.

3 Eski sag Kanat 29 Ocak 201917:48 Tam Ibrahim Uzulmez lik oyuncu. Sol acigada biri gerek, kaliteli bir 10 numara kesinlikle sart.Stopere ve sag beke kalite katmaya mecburuz Sezon ortasi takim dagit takim kur akilli adam isi degil ama yazin gelenlerde cok akilli adamlar degildi. Mayayi tutturacak hoca Kaplan degil orasi garanti. Ibrahim Uzulmez Ertugrul Saglam olabilir. Ertugrul Saglam hatta gelecek sezonlarinda secimi olur.

2 gucluler 29 Ocak 201917:40 Acil.hOca. lazım. Yiginer