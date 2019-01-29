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Ankaragücü'nde 2 gün kala yasak kaldırıldı!
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ANKARAGÜCÜ'NDE 2 GÜN KALA YASAK KALDIRILDI!

Ankaragücü'nde 2 gün kala yasak kaldırıldı!

Sezonun ikinci yarısına iki mağlubiyetle başlayan Ankaragücü, transfer döneminin bitmesine 2 gün kala transfer tahtasını açtığını duyurdu

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Sezonun ikinci yarısına iki mağlubiyetle başlayan Ankaragücü, transfer döneminin bitmesine 2 gün kala transfer tahtasını açtığını duyurdu

Geçmişten kalan borç dosyaları olmasından dolayı transfer yasağı bulunan ve bünyesine yeni oyuncular katamayan MKE Ankaragücü'nde yönetim, borç dosyalarının kapandığını ve transfer yapılmasının önündeki tüm engellerin kalktığını duyurdu.

Ankara ekibinden yapılan açıklamada, 'Kulübümüz MKE Ankaragücü Başkanı Sayın Mehmet Yiğiner ve yönetim kurulu üyeleri, Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonu ikinci devre transfer sürecinde engel teşkil eden borç dosyalarını ödeyerek, transfer önündeki tüm engelleri kaldırmıştır. Yaşanan bu süreç sonrasında gerekli mevkilere transferler yapılacak olup kulübümüzün kadro derinliğini artırılacaktır. MKE Ankaragücümüz, bundan sonra yoluna 'daha güçlü' bir şekilde devam edecektir' denildi.
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2
irfan
29 Ocak 201917:02
hayırlı olur inşaallah
1
Profesor Oklitus
29 Ocak 201916:56
Yaz doneminde takimlarinda surekli ariza cikaran uyumsuz tipleri aldilar buradan uyardik. Ismail Kartal uyumsuz ayarsizlardan bir takim yapti ve ise yaradi. Devre arasi arizalar kendini belli etti.Sacho cok cok suratli ama futbol zekasi cok az. Pazdan ikinci Thomas Repka..cok sert bir oyuncu. Bu ligde sahtekar ahlaksiz topcular var umarim kirmizi kar sayisi ile basimiza Bela olmaz.Kulusic harika imza.
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