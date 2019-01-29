Gençlerbirliği artık Espor'da

Gençlerbirliği son yıllarda yükselişte olan esports sürecine FIFA PRO CLUBS moduna katılarak yeni bir branşta başarı kovalayacak.

FIFA PRO CLUB platformuna dahil olan Türkiye’deki üçüncü profesyonel futbol kulübü olan başkent ekibi, bundan sonraki süreçte FIFA PRO CLUB Tatil.com Vpg Türkiye liginde mücadele edecek.

Kulüp sosyal medya hesaplarından duyurulan haberde “Cumhuriyetle yaşıt olan kulübümüz Başkent’i bu platformda temsil ederek lige renk katmaya geliyor.” açıklaması yapıldı.